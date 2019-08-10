2019/08/10 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شارك 160 فنيا في مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بأخرى جديدة كما هو كل عام.وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، إنه تم إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.وأوضح المنصوري أن الكسوة […]

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