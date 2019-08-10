2019/08/10 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن مجمع دوائر الوقف السني شمالي العاصمة.وذكر إعلام الامانة في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إنه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن مجمع دوائر الوقف السني ضمن منطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية عن مجمع دوائر الوقف السني شمالي بغداد وكالة خطوة برس.

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