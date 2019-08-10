الصحة النيابية تدعو الوزارة إلى ابرام عقود مباشرة مع دول المنشأ دون وسطاء

2019/08/10 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، السبت , وزارة الصحة الى اجراء عقود ذات صبغة سيادية مع بلدان المنشأ والدول المصنعة للادوية والاجهزة الطبية وبصورة مباشرة ودون وسطاء.وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة الصحة وعلى مدى ما يقرب من العقدين رهنت استيراد الادوية ( كيماديا) بواسطة وسطاء ومجهزين ثانويين ادت […]

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