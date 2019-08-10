2019/08/10 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت مجمع المبلغات الرساليات في واسط حفلاً لتخرج” 150 طالبة من الدورات الصيفية في القرآن الكريم وسيرة المعصومين (ع) والفقه والأخلاق وأحكام التلاوة والعقائد والتنمية البشرية للدورات الصيفية في مقام السيد ابو الحسن”.حيث قالت مديرة المجمع: ” على بركة الله وتلبية لنداء المرجعية في السعي الدؤوب لنشر وغرس ثقافة أهل البيت عليهم السلام وذلك …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مجمع المبلغات في واسط يحتفي بتخرج 150 طالبة من الدورات الصيفية النعيم نيوز.

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