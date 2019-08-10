صحيفة : الطائرة التي سقطت قرب

2019/08/10 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

كشفت صحيفة الشرق الاوسط ، ان الطائرة الاميركية التي سقطت بالرضوانية تحمل صواريخ، مشيرة الى انها بالفعل طائرة تجسس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر امني قوله ان الطائرة الاميركية التي سقطت في احدى المزارع بمنطقة الرضوانية قرب مطار بغداد، هي بالفعل طائرة تجسس أميركية نوع (درون) وتحمل صواريخ.

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