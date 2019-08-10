اسعار النفط ترتفع بفعل هبوط في المخزونات الأوربية برغم التوقعات بتباطؤ الطلب

2019/08/10 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل بدعم من هبوط في المخزونات الأوروبية والتخفيضات الإنتاجية التي تقودها أوبك على الرغم من تقرير لوكالة الطاقة الدولية أظهر أدنى مستوى لنمو الطلب منذ الأزمة المالية لعام 2008.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.15 دولار، أو 2 في المئة، لتبلغ عند التسوية 58.53 […]

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