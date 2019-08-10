بشير الحداد يهنئ الشعب العراقي بعيد الأضحى المبارك

2019/08/10 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم السبت، الشعب العراقي والأمة الإسلامية وأقليم كوردستان بحلول عيد الأضحى المبارك.ودعا الحداد في بيان صادرعن مكتبه الإعلامي وتلقته وكالة صدى , “المولى عز وجل أن يعيده على العراقيين باليمن والبركات وان يمن على الجميع بالخير واليسر والطمأنينة والاستقرار الدائم في عموم البلاد”.كما دعا الحداد “القوات

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