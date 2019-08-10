2019/08/10 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ارتفع عدد ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة و الانزلاقات الطينية والفيضانات التي ضربت ولاية كيرلا الهندية بجنوب البلاد، اليوم السبت، إلى 35 قتيلا، حسبما أفادت مجلة الهند اليوم.وذكرت “رويترز” نقلا عن مسؤول بحكومة الولاية إن “هناك مخاوف من مقتل العشرات جراء الانزلاقات الأرضية في منطقتي فاياناد ومالابورام”.وأضاف أن “المنقذين انتشلوا هناك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع عدد ضحايا الأمطار والفيضانات في الهند إلى 35 قتيلاَ وكالة خطوة برس.

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