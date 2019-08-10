2019/08/10 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – البصرة

ناشد مجموعة من الطلبة المقبولين على الدراسات العليا في جامعة البصرة، للعام الدراسي الجديد 2019-2020، وزير التعليم العالي بخفض أجور إكمال دراستهم

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