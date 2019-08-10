منتخب الشباب يلاعب قطر ودياً في الدوحة

2019/08/10 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل منتخب شباب العراق لكرة القدم معسكرا تدريبيا في الدوحة يمتد من 9 الى 19 اب الحالي، تحضيرا لبطولة غرب اسيا للشباب التي ستقام في

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