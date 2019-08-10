قائد شرطة بغداد.. العاجز عن اداء مهامه عليه ان يغادر السلك

2019/08/10 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد شرطة بغداد العراقية اللواء صلاح مهدي عبدلله، السبت، انه سيتم اعتقال باقي الهاربين من مركز شرطة القناة، فيما شدد انه لن يتهاون مع اي مقصر في ...

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