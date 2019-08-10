الجيش الأمريكي ينقل أكثر من 200 شاحنة أسلحة الى سوريا

2019/08/10 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارأفادت وكالة سبوتنيك، اليوم السبت، عن نقل الجيش الأمريكي فجر اليوم أكثر من مئتي شاحنة محملة بالاسلحة إلى الأراضي السورية.

وذكرت الوكالة، أن "شحنة الأسلحة دخلت إلى الأراضي السورية عبر معبر سيمالكا، باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا"، لافتة الى ان "أكثر من 200 شاحنة تحمل لوحات أربيل، دخلت محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية واللوجستية، مقدمة من قبل قوات التحالف الدولي لقوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا".

وأكدت الوكالة، أن "هذه الشحنة من الأسلحة الجديدة سيتم توزيعها على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة الشرقية من سوريا"، مشيرة الى ان "هذه الشاحنات دخلت من معبر التونسية سيمالكا النهري بريف مدينة المالكية، شمالي شرقي محافظة الحسكة مع إقليم كردستان، ووصلت بعد منتصف الليل إلى مدينة القامشلي شمالي الحسكة".

ويأتي وصول هذه القافلة الجديدة من الاسلحة والمعدات العسكرية بالتزامن مع وصول قافلة أسلحة أمريكية مماثلة إلى مدينة القامشلي.



بالتزامن مع حشود عسكرية تركية غير مسبوقة على الحدود السورية، انتهى/س

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