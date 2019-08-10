2019/08/10 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: التريث في استحداث مكتب للمفتش العام في البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: التريث في استحداث مكتب للمفتش العام في البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).