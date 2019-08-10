2019/08/10 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وقع انفجار خارج مركز شرطة في كوبنهاغن، في ثاني حدث من نوعه تشهده العاصمة الدنماركية خلال 4 أيام.وأعلنت الشرطة أن أحدا لم يصب في الانفجار، الذي وقع أمام مركز شرطة متنقل في نوريبرو، قرب وسط كوبنهاغن.وأصيب شخص بجروح طفيفة، الثلاثاء، في تفجير وقع أمام مكتب وكالة الضرائب، فيما وصفته الشرطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار ثان في كوبنهاغن خلال 4 أيام وكالة خطوة برس.

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