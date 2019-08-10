2019/08/10 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، تسجيل إيراد يومي تجاوز الملياري دينار في جمرك طربيل الحدودي.وقالت الهيئة في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إن “مركز جمرك طريبيل الحدودي سجل اعلى ايراداً يوميا امس الجمعة حيث بلغ أكثر من ملياري دينار”.وأضافت ان “استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل إيراد يومي تجاوز الملياري دينار في جمرك طربيل الحدودي وكالة خطوة برس.

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