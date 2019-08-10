الكمارك :أكثر من ملياري دينار ايرادا يوميا يسجله مركز كمرك طريبيل الحدودي

2019/08/10 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد… اعلنت الهيئة العامة للكمارك ،اليوم السبت ،عن تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي اعلى ايراداً يوميا امس الجمعه حيث بلغ أكثر من ملياري دينار .وقالت الهيئة في بيان لها تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ،ان “استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي […]

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