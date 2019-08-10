ذي قار.. إصابة 3 أشخاص بنزاع عشائري والقبض على 7 من مفتعليه

2019/08/10 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت قيادة شرطة محافظة ذي قار، السبت، باصابة ثلاثة اشخاص من المارة فيما تم القاء القبض على سبعة متهمين

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