2019/08/10 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افادت قيادة شرطة محافظة ذي قار، السبت، باصابة ثلاثة اشخاص من المارة فيما تم القاء القبض على سبعة متهمين
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. إصابة 3 أشخاص بنزاع عشائري والقبض على 7 من مفتعليه) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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