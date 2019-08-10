الجمارك: أكثر من ملياري دينار سجله مركز طريبيل الحدودي كإيراد يومي

2019/08/10 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، تسجيل مركز جمرك طريبيل الحدودي ايراد يومي امس الجمعه حيث بلغ أكثر من ملياري دينار .

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