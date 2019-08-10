خامنئي:صفقة القرن محكومة بالفشل

2019/08/10 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بان صفقة القرن محكوم عليها بالفشل بفضل عزم وايمان جبهة المقاومة.وفيما يلي نص نداء سماحة القائد الى حجاج بيت الله الحرام الذي تمت قراءته اليوم السبت أمام الحجاج على صعيد عرفات :بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیموالحمدللّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی رسوله الکریم الامین، محمّد خاتم النّبیّین، و علی

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