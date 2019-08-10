نائب كردي: الإقليم امتنع عن تسديد كميات النفط لسومو

2019/08/10 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية احمد حمه، السبت، عدم إمكانية إبرام اتفاق بين اربيل وبغداد بشان بيع نفط الإقليم في عام 2020، مبينا ان حكومة الإقليم اخلت بالاتفاق الحالي وهي بصدد التفاوض مع الحكومة الاتحادية لحل الازمة.وقال حمه في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المفاوضات بين اربيل وبغداد مستمرة بشان حل ازمة رواتب موظفي […]

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