2019/08/10 | 11:04

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"سبورت": عرض سوبر من ريال مدريد لنيمار والبرازيلي ينتظر برشلونة

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من

صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.اللاعب يسعى للرحيل عن صفوف ناديه الفرنسي، ويرتبط بالعودة لفريقه

السابق برشلونة، لكن دخول ريال مدريد في المفاوضات وضع مزيدًا من

التكهنات بشأن مستقبل نيمار.وتوضح صحيفة "سبورت" الإسبانية، عبر غلافها الصادر عن عدد اليوم

السبت، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يقدم عرض سوبر لنيمار.

بموجب هذا العرض سيحصل نيمار على راتب قدره 40 مليون يورو خاليًا من

الضرائب.وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من ذلك، نيمار ينتظر تقدم

برشلونة بعرض، حيث يسعى للعودة للفريق الكتالوني.وكان نيمار غادر البارسا في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، وانضم

لباريس سان جيرمان حينها.

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