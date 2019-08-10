2019/08/10 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم السبت، القبض 7 متهمين من اطراف مشاجرة عشائرية في اهوار الجبايش.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تمكنت قوة من مديرية شرطة قضاء الجبايش بإشراف مدير القسم من القبض على ( 7 ) متهمين من أطراف مشاجرة عشائرية في أهوار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 7 متهمين على خلفية مشاجرة عشائرية في الجبايش وكالة خطوة برس.

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