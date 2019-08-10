“آيفون” يتراجع إلى المركز الرابع عالميا في سوق الهواتف

2019/08/10 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تراجعت “أبل” في سوق الهواتف الذكية مرة جديدة، وخسرت المركز الثالث لصالح شركة صينية أقل شهرة، حسبما أظهرت أرقام المبيعات في الربع الثاني التي جمعتها مؤسسة لأبحاث السوق.وحل هاتف “آيفون” الشهير في المرتبة الرابعة في المبيعات العالمية، مع 35.3 مليون جهاز، في مقابل 36.2 مليونا للصيني “أوبو”، في الربع (أبريل-يونيو)، وفقا

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