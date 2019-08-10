بترايوس لترامب: لا تكرر خطأ العراق

2019/08/10 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … حذر الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس القائد السابق لقوات التحالف في العراق والمديرالسابق للاستخبارات المركزية الامريكية، السبت، الرئيس الامريكي دونالد ترامب من الانسحاب من افغانستان منعا لتكرار اخطاء الماضي كما فعلت الولايات المتحدة بسحب قواتها من العراق .ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بترايوس قوله في مقال كتبه للصحيفة وترجمته /المعلومة/ إنه […]

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