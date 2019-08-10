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وزارة النفط تكشف حقيقة اقصاء "اكسون موبيل" عن مشروع جنوب العراق المتكامل


وزارة النفط تكشف حقيقة اقصاء
2019/08/10 | 11:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المشاريع الاستراتيجية

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