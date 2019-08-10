الشيخ البيجاوي: المرجع اليعقوبي يدعوا إلى بناء دولة الإنسان فإنها أسمى وأرقى من دولة القانون

2019/08/10 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع ممثل المرجع اليعقوبي في السنغال الشيخ حسام البيجاوي بالمستشار الخاص للرئيس السنغالي ( عبد العزيز) والشيخ شريف رئيس المجلس الاعلى لشيعة اهل البيت عليهم السلام في السنغال حيث قال الشيخ البيجاوي في سياق الحديث: ” إن سماحة المرجع يدعو العلماء والحكام إلى بناء الإنسان ومنحه الكرامة التي أعطاه له من خلال خدمته واعطاه الاختيار …

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