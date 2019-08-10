احمد راضي نقيبا للرياضيين العراقيين

2019/08/10 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق لكرة القدم احمد راضي نقيبا لنقابة الرياضيين العراقيين.وقال راضي لـ ، العهد نيوز وتابعته وكالة صدى، ان “المؤتمر الانتخابي لنقابة الرياضيين العراقيين اقيم امس الجمعة، وتم انتخاب مجلس ادارة النقابة وتم انتخابي من خلال مجلس الادارة نقيباً ورئيساً لمجلس الادارة مع نخبة من الرياضيين ومن مختلف الرياضات والاختصاصات”.

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