التربية تنشىء تطبيقاً للحصول على نتائج التلاميذ الكترونيا

2019/08/10 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات، السبت، إنشاء تطبيق الكتروني بالتعاون مع مكتب البسيط لتكنولوجيا المعلومات المتخصص بتقديم الدعم الفني لتطوير الدفتر الالكتروني الخاص بإدارة نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية يتيح للتلاميذ الحصول على نتائجهم الكترونيا فور اعلانها.

وذكرت مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة في بيان تلقته “كلكامش برس” أن “معاون المدير العام للتقويم والامتحانات نعمة حربي، بين أن التطبيق يتيح للتلاميذ الساكنين في أماكن بعيد بالحصول على نتائجهم قبل وصول القوائم الورقية الى المدارس”.

وأوضح أنه “تم تجربة التطبيق على بنجاح على نتائج (الدور الثاني) للمديرية العامة للتربية في محافظة ديالى وسيتم تعميمه على المديريات العامة الأخرى وعلي نتائج الدراسة المتوسطة والاعدادية بعد استحصال الموافقات الرسمية”.

ونوه إلى أن “إنشاء هذا التطبيق يأتي لغرض مواكبة التطور الالكتروني الحاصل في دول العالم”.

وتابع أنه “يمكن الدخول للتطبيق بشكل مباشر من خلال الهاتف النقال بكافة أنواعه إضافة إلى جهاز الحاسوب من خلال الرابط ادناه:

http://al-basset.com/Diala/Diala/a.php

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