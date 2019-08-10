آبل تمنح الباحثين هواتف آي فون خاصة لرفع مستوى أمانها

2019/08/10 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة آبل عن خطتها للعام المقبل لتزويد الباحثين الأمنيين بكمية محدودة من أجهزة هواتف آيفون خاصة لمساعدتهم في العثور على ثغرات أمنية في نظام التشغيل آي أو إس (iOS).وتتمتع هذه الهواتف بوصول أعمق بكثير مما هو متاح للمستخدمين العاديين، بحيث أنها هواتف آي فون مكسورة الحماية بشكل سابق، ومن المفترض أن توفر […]

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