الحشد الشعبي يشارك ضمن خطة عيد الاضحى في ديالى

2019/08/10 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم السبت، عن مشاركة الحشد الشعبي في 7 قواطع ضمن خطة عيد الاضحى الامنية.وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح صحفي واطلعت عليه وكالة صدى، إن “اكثر من 1000 منتسب من تشكيلات الحشد الشعبي ستشارك في خطة عيد الاضحى الامنية في 7 قواطع مهمة في ديالى”.واضاف الحسيني، أن “ابرز قواطع

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