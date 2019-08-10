2019/08/10 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الثقافة والاعلام تطالب مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع جمعية الادباء الشعبيين لمخالفتهم الشروط الانتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الثقافة والاعلام تطالب مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع جمعية الادباء الشعبيين لمخالفتهم الشروط الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).