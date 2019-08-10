ايران تزيح الستار عن منظومة “فلق” الرادارية

2019/08/10 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أزاح الجيش الايراني، صباح اليوم السبت، الستار عن منظومة “فلق” الرادارية بعد إخضاعها لعمليات صيانة أساسية.وحضر مراسم إزاحة الستار قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد، علي رضا صباحي فرد.ويقول الجيش الإيراني إن هذه المنظومة الرادارية تغطي مدى 400 كم، وهي قادرة على الكشف عن مختلف أنواع الصواريخ، كروز والباليستية،

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