2019/08/10 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 50 شخصا على الأقل جراء انفجار خزان للوقود غرب عاصمة تنزانيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 50 شخصا على الأقل جراء انفجار خزان للوقود غرب عاصمة تنزانيا وكالة خطوة برس.

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