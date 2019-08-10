وزارة النفط تنفي أقصاء اكسون موبيل عن مشروع جنوب العراق المتكامل

2019/08/10 | 11:12

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بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة النفط ، السبت 10 اب 2019، أقصاء شركة اكسون موبيل عن مشروع جنوب العراق المتكامل.

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