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وفاة حاجة عراقية صباح اليوم


وفاة حاجة عراقية صباح اليوم
2019/08/10 | 11:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} توفيت حاجة كردية في المملكة العربية السعودية صباح اليوم.

وذكرت مصادر، ان "المرأة الحاجة من اهالي محافظة حلبجة تدعى {محبوبة مصطفى عبد الله} توفيت صباح اليوم في مكة".واوضح ، ان "الفريق الطبي في السعودية قام بنقل جثمان الحاجة الى مركز الكب العدلي".انتهى

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