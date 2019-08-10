وفاة حاجة عراقية صباح اليوم

2019/08/10 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توفيت حاجة كردية في المملكة العربية السعودية صباح اليوم.

وذكرت مصادر، ان "المرأة الحاجة من اهالي محافظة حلبجة تدعى {محبوبة مصطفى عبد الله} توفيت صباح اليوم في مكة".واوضح ، ان "الفريق الطبي في السعودية قام بنقل جثمان الحاجة الى مركز الكب العدلي".انتهى

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