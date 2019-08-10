التربية تنشئ تطبيق للحصول على نتائج التلاميذ الكترونيا

2019/08/10 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية، السبت، انشاء تطبيق الكتروني بالتعاون مع مكتب البسيط لتكنولوجيا المعلومات المتخصص بتقديم الدعم الفني لتطوير الدفتر الالكتروني الخاص بإدارة نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية يتح للتلاميذ الحصول على نتائجهم الكترونيا فور اعلانها .

وقالت مديرية العلاقات العامة والاعلام بالوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "معاون المدير العام للتقويم والامتحانات نعمة حربي بين ان التطبيق يتح للتلاميذ الساكنين في اماكن بعيد بالحصول على نتائجهم قبل وصول القوائم الورقية الى المدارس"، مضيفا انه "تم تجربة التطبيق على بنجاح على نتائج {الدور الثاني} للمديرية العامة للتربية في محافظة ديالى وسيتم تعميمه على المديريات العامة الاخرى وعلي نتائج الدراسة المتوسطة والاعدادية بعد استحصال الموافقات الرسمية" .منوها ان "انشاء هذا التطبيق يأتي لغرض مواكبة التطور الالكتروني الحاصل في دول العالم"، لافتا الى انه "يمكن الدخول للتطبيق بشكل مباشر من خلال الهاتف النقال بكافة انواعه اضافة الى جهاز الحاسوب من خلال الرابط ادناه".انتهى

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