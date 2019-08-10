صحفيو كربلاء ينعون مصور قناة افاق الفضائية

2019/08/10 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت نقابة الصحفيين العراقيين - فرع كربلاء، اليوم السبت، الزميل احمد سامي مصور قناة افاق الفضائية، الذي توفي اثر حادث مؤسف.وقال رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين بكربلاء توفيق الحبالي، في بيان مقتضب تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه: "تلقينا صباح اليوم خبر مؤسف بوفاة الزميل مصور قناة افاق احمد سامي نتيجة حادث مؤسف على طريق بغداد، انا لله وانا اليه راجعون".

كما نعى صحفيو كربلاء خبر وفاة المصور احمد سامي، على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتنعى وكالة نون الخبرية، الزميل احمد سامي، الذي وافاه الاجل صباح اليوم اثر حادث مؤسف.

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