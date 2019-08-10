اطلاق سراح صبي بعد شهرين على خطفه من قبل داعش بديالى

2019/08/10 | 12:15

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بغداد اليوم- ديالىاكد مصدر محلي في محافظة ديالى، السبت 10 اب 2019، اطلاق سراح صبي بعد شهرين على خطفه من قبل داعش شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" صبيا عمره 13 سنة جرى اطلاق سراحه من قبل داعش بعد شهرين على خطفه في اطراف قرية الاصلاح في ريف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة)".واضاف المصدر،ان" داعش لايزال يحتجز قريب الصبي المطلق سراحه والذين خطفا قبل شهرين في اطراف قرية الاصلاح ".

بغداد اليوم - بغداد

قال الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، عمرو فاروق، أن اختيار زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، العراقي التركماني عبد الله قرداش، نائبا وخليفة له، له عدة دلالات.

وعدد عمرو فاروق الفرضيات وراء هذا القرار وفي هذه المر

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن القاء القبض على ستة مطلوبين بتهمة السرقة في مناطق متفرقة من بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، ان "مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الاجرام التابعة لمكافحة اجرام بغداد تمكنت م

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن القاء القبض على احد الهاربين من سجن القناة في منطقةالزعفرانية.

وقالت القيادة في بيان، ان "قواتنا الأمنية وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات ومكتب مكافحة مخدرات الزعفرانية ووفق معلومات

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