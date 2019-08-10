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بالوثائق..



مجلس الوزراء يوافق على تثبيت اصحاب العقود الدائمة في مفوضية الانتخابات

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بالوثائق..



مجلس الوزراء يوافق على تثبيت اصحاب العقود الدائمة في مفوضية الانتخابات

السبت 10 أغسطس 2019 - 12:10

الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي

وافق مجلس الوزراء، اليوم السبت، على تثبيت اصحاب العقود في مفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

الوثائق..

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