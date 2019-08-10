انفجار في العاصمة الدنماركية هو الثاني خلال أسبوع

2019/08/10 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة الدنمارك، اليوم السبت، إن انفجارا وقع خارج مركز شرطة محلي في كوبنهاجن في ثاني حادث تشهده العاصمة خلال أربعة أيام.وقالت الشرطة، في بيان لها، أنه لم يصب أحد في الانفجار الذي وقع أمام مركز شرطة متنقل في نوريبرو الواقعة خارج وسط المدينة مباشرة، وذلك حسب وكالة "رويترز".وأصيب شخص بجروح طفيفة يوم الثلاثاء الماضي، في تفجير وقع أمام مكتب وكالة الضرائب فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم متعمد.

وتسبب الانفجار في توقف حركة القطارات في منطقة نوردهافن شمال وسط كوبنهاغن مباشرة.

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