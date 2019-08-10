2019/08/10 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تروّج نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” لمجموعتها الجديدة من مستحضرات التجميل Matte Cocoa المستوحاة من فترة التسعينيات.وتستغل كيم إطلالاتها وأزيائها في الترويج والإعلان لمنتجاتها، فهي كالحرباء في عالم الأزياء تتلوّن وتتشكّل حسب المجموعة، فنشرت صورةً لها على إنستغرام في إطلالتها الجديدة.وعلى صعيد الملابس، ارتدت كيم فستاناً قصيرًا باللون الأبيض، تزيّن بالدانتيل من الأطراف،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيم كارداشيان بستايل شعر جديد لم نشهده عليها من قبل! وكالة صدى الاعلام للانباء.

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