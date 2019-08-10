في واسط.. اعتقال “هكر شهير” وتفكيك أكبر شبكة “ابتزاز إلكتروني”

2019/08/10 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، عن اعتقال هكر شهير في المحافظة يعرف باسم جعفر الحمداني، فيما أشار الى أن تفكيك أكبر شبكة “اختراق وابتزاز إلكتروني”.وقال المياحي في بيان، إن “أبطال مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب والأقسام المرتبطة بها خلية صقور واسط وقسم التقنيات والمعلوماتية في واسط والفريق التكتيكي تمكنت من القبض على أكبر شبكة […]

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