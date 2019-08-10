2019/08/10 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..كشف ممثل البرنامج الانمائي للامم المتحدة نظيرعبود، السبت، عن استعداد العراق للدخول الى صندوق المناخ الاخضر للاستفادة منه في دعم مشاريع التغيير المناخي.وقال عبود في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ العراق يبحث استكمال استعداده للدخول الى صندوق المناخ الاخضر للاستفادة منه في اقامة مشاريع التغيير المناخي في جانبين الاول التخفيف من انبعاث ثاني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أممي لـ”المعلومة”: العراق يستعد للدخول إلى صندوق المناخ الاخضر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أممي لـ”المعلومة”: العراق يستعد للدخول إلى صندوق المناخ الاخضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).