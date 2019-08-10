2019/08/10 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد دعت لجنة النزاهة النيابية، السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لعدم تحول ملف مكافحة الفساد الى اسلوب للترضية والمحاصصة الحزبية، فيما عبرت عن استغرابها من فيامه باستحداث مكاتب مفتشين جديدة.

وقال عضو اللجنة، ثابت محمد سعيد العباسي في بيان تلقته “كلكامش برس” إنه “من المستغرب قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستحداث مكاتب مفتشين جدد في وقت يتجه مجلس النواب الى اعادة النظر بهذه المكاتب ومدى فائدتها في مكافحة الفساد في دوائر الدولة ومؤسساتها”.

وأشار إلى أن “لجنة النزاهة النيابية تعكف منذ فترة ليست بقصيرة على مراجعة دقيقة لتفاصيل عمل مكاتب المفتشين وآلية اختيارهم طيلة منذ تأسيسها الى يومنا هذا”.

ودعا العباسي، رئيس الوزراء إلى “التريث في أمر التكليف لحين حسم وضع المكاتب المفتشين وان لا يتحول ملف مكافحة الفساد الى اسلوب للترضية والمحاصصة الحزبية”.مطالبا بـ”التعامل مع ملف مكافحة الفساد بمهنية عالية بعيدا عن اسلوب الترضية السياسية لان ذلك يفقد الحكومة قوة مكافحة الفساد وجدية التعامل مع هذا الملف”.

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد عدت قرار تعيين مفتش عام للبنك المركزي بأنه خرق لاستقلاليته ووتجاوز على قانونه، فيما ابدت استغرابها من تعمد الحكومة على التدخل في سياسته وادارته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تدعو عبد المهدي لعدم تحويل ملف مكافحة الفساد الى وسيلة ترضية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تدعو عبد المهدي لعدم تحويل ملف مكافحة الفساد الى وسيلة ترضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).