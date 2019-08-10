الصين.. اعصار ليكيما أسقط 13 شخصا

2019/08/10 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلن التلفزيون الصيني، اليوم السبت، إن اعصار "ليكيما" الذي ضرب شرقي الصين اجتاح مقاطعة جيجيانغ، صباح اليوم.

ولفتت القناة إلى أن الإعصار أسفر عن مصرع 13 شخصا وفقدان 16 آخرون ، فضلا إجلاء 752 ألف شخص في المقاطعة إلى مناطق آمنة.

كما أشار بيان صادر عن قوات الدفاع المدني الصيني، إلى إجلاء 253 ألف شخص آخرين في مدينة شنغهاي، بسبب الاعصار الذي وصلت سرعته 187 كم في الساعة.

ومن المتوقع أن يواصل الإعصار الذي تسبب في تعطل رحلات طائرات وقطارات وعبارات بحرية، تقدمه نحو الأجزاء الشمالية والغربية للبلاد.

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