احباط محاولة تهريب أطنان من الدواجن المستوردة تحت حفاظات اطفال في الموصل

2019/08/10 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن احباط محاولة لتهريب عشرات الأطنان من الدواجن المستوردة تحت حفاظات اطفال من محافظة اربيل إلى مدينة الموصل.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى تمكنت من احباط عملية تهريب كبيرة للحوم الدواجن المستوردة والتي تم ادخالها بواسطة شاحنة كبيرة تسحب معها مقطورة قادمة من اربيل باتجاه منطقة القيارة بالموصل حيث تم القبض على الشاحنة وسائقها".

واضافت ان "اللحوم اخفيت تحت أكياس تضم حفاظات الاطفال لتمويه وخداع الأجهزة الاستخبارية ولكن هذه الخدع لن تنطلي على رجال الاستخبارات العسكرية الذين بادروا بتفتيش الشاحنة بدقة وضبط اللحوم الممنوعة"، مبينة انه "تمت إحالة الشاحنة والمواد المضبوطة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بصددها".

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