2019/08/10 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من شظف العيش ومن ازمات متلاحقة ومزمنة، ينعم الساسة بعيش رغيد وبمساكن راقية في العاصمة الاردنية عمّان، وخاصة تلك التي لا تبعد كثيراً عن السفارة الاسرائيلية.املاك السياسيين العراقيين فيما يلي: • عمارة سكن لوزير الصحة الاسبق صالح الحسناوي في منطقة الرابية قرب السفارة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور/ بعضها قرب السفارة الاسرائيلية..املاك “راقية” لسياسيين عراقيين في عمّان المركز الخبري الوطني.

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