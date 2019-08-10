2019/08/10 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة النفط، السبت، أنها لا تزال مستمرة في المحادثات مع شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة بشأن اتفاق ضخم لتحسين البنية التحتية النفطية لجنوب البلاد.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اتفاقها مع شركتي بي.بي البريطانية وإيني الإيطالية يتعلق بتجهيز مواد لأنبوبين نفطيين بحريين لغرض تأهليهما لضمان نقل النفط الخام وتصديره عبر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يؤكد استمرار مباحثاته مع اكسون موبيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يؤكد استمرار مباحثاته مع اكسون موبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).