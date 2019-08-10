ايران تعتزم انشاء بورصة دولية للزعفران

2019/08/10 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن رئيس منظمة التعاون القروي بمحافظة خراسان الرضوية /شمال شرق ايران/ محسن اسفندياري، السبت، عن السعي لانشاء بورصة دولية للزعفران.وقال اسفندياري في تصريح اوردته “فارس”، إنه منذ العام الماضي ، ادى ادراج الزعفران في البورصة، الى قطع ايدي الوسطاء وبالتالي وصول الزعفران الى المستهلك الحقيقي بقيمته الحقيقية.ولفت الى بذل الجهود الى انشاء […]

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