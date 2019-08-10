نصائح طبية لمرضى السكري عند أداء الحج

2019/08/10 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحج إلى بيت الله أحد أركان الإسلام الخمسة، لمن استطاع إليه سبيلا، ولكن حج بيت الله وأداء شعائره ليس بالمهمة الهينة فهي تحتاج للوقوف فترات طويلة والإحرام والكثير من الأسس التي يقوم عليها الحج لذلك يجب أن يحافظ الحجاج على صحتهم وخاصة المرضى منهم حتى لا يتعرضوا لمضاعفات تؤذي صحتهم.الدكتور ناصر الجهني استشاري السكري

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